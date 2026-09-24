Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Arrived Anxious Left Bored
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 665052
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive Records Ltd.
Barcode
[5400863147747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Arrived Anxious Left Bored
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sky Sky 1.3 [2016 Export Wav], Chalk 1.3.3 [2017 Export Wav], All There 1.9 [2019 Export Wav], Road To Japan [2017 Export Wav], Jerry 1.6 [2017 Export Wav], N1cevib3 1.3 [2015 Export Wav], Arrived Anxious, Left Bored 1.4 [2020 Export Wav], Habibi [2019 Export Wav], Miss U [2020 Export Wav], No Other 1.2.2 [2021 Export Wav]
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка
Всемирно известный электронный исполнитель и продюсер Flume, обладатель премии Грэмми, выпускает компиляцию раритетов Arrived Anxious, Left Bored, включающую в себя неслышимую музыку последнего десятилетия на виниле. Музыка, включающая треки с Эмилем Хейни и Джимом-Э Стэком, а также первый оригинальный вокал Флюма на All There 1.9 [2019 Export Wav], охватывает хип-хоп, поп и эмбиент-биты, а также работы, характерные для его взлета в начале 2010-х годов. Художественное оформление - Джонатан Завада.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитMisterwives - Superbloom (coloured) (0075678647369) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитMorse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) винилова...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитCosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитСборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитArgishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитСборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive Records Ltd.
Barcode
[5400863147747]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Arrived Anxious Left Bored
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sky Sky 1.3 [2016 Export Wav], Chalk 1.3.3 [2017 Export Wav], All There 1.9 [2019 Export Wav], Road To Japan [2017 Export Wav], Jerry 1.6 [2017 Export Wav], N1cevib3 1.3 [2015 Export Wav], Arrived Anxious, Left Bored 1.4 [2020 Export Wav], Habibi [2019 Export Wav], Miss U [2020 Export Wav], No Other 1.2.2 [2021 Export Wav]
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Всемирно известный электронный исполнитель и продюсер Flume, обладатель премии Грэмми, выпускает компиляцию раритетов Arrived Anxious, Left Bored, включающую в себя неслышимую музыку последнего десятилетия на виниле. Музыка, включающая треки с Эмилем Хейни и Джимом-Э Стэком, а также первый оригинальный вокал Флюма на All There 1.9 [2019 Export Wav], охватывает хип-хоп, поп и эмбиент-биты, а также работы, характерные для его взлета в начале 2010-х годов. Художественное оформление - Джонатан Завада.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Flume - Arrived Anxious, Left Bored (5400863147747) виниловая пластинка