Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walton*, Royal Opera House Orchestra Covent Garden*, Anatole Fistoulari Fa?ade (Suites For Orchestra). Fanfare (Suite 2, No. 1), Scotch Rhapsody (Suite 2, No. 2), Valse (Suite 1, No. 2), Tango Pasodoble (Suite 1, No. 4), Swiss Yodelling Song (Suite 1, No. 3), Country Dance (Suite 2, No. 3), Polka (Suite 1, No. 1), Noche Espagnole (Suite 2, No. 4), Popular Song (Suite 2, No. 5), Old Sir Faulk (Suite 2, No. 6), Tarantella Sevillana (Suite 1, No. 5), Lecocq*, Royal Opera House Orchestra Covent Garden*, Anatole Fistoulari Suite From The Ballet - Mamzelle Angot. Overture, Act I No. 3: Mazurka, No. 5: Tempo Di Marcia, Act II No. 8: Tempo Di Gavotte, No. 11, Act III: No. 13: Finale
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