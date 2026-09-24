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Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка

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Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка - фото 1
Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка - фото 2
Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка - фото 3
Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Anatole Fistoulari
Альбом (сингл)
Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка - фото 1
  • Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка - фото 2
  • Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка - фото 3
  • Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665049
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088228513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Anatole Fistoulari
Альбом (сингл)
Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Walton*, Royal Opera House Orchestra Covent Garden*, Anatole Fistoulari Fa?ade (Suites For Orchestra). Fanfare (Suite 2, No. 1), Scotch Rhapsody (Suite 2, No. 2), Valse (Suite 1, No. 2), Tango Pasodoble (Suite 1, No. 4), Swiss Yodelling Song (Suite 1, No. 3), Country Dance (Suite 2, No. 3), Polka (Suite 1, No. 1), Noche Espagnole (Suite 2, No. 4), Popular Song (Suite 2, No. 5), Old Sir Faulk (Suite 2, No. 6), Tarantella Sevillana (Suite 1, No. 5), Lecocq*, Royal Opera House Orchestra Covent Gard
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
RCA/Decca Living Stereo Series, Living Stereo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walton*, Royal Opera House Orchestra Covent Garden*, Anatole Fistoulari Fa?ade (Suites For Orchestra). Fanfare (Suite 2, No. 1), Scotch Rhapsody (Suite 2, No. 2), Valse (Suite 1, No. 2), Tango Pasodoble (Suite 1, No. 4), Swiss Yodelling Song (Suite 1, No. 3), Country Dance (Suite 2, No. 3), Polka (Suite 1, No. 1), Noche Espagnole (Suite 2, No. 4), Popular Song (Suite 2, No. 5), Old Sir Faulk (Suite 2, No. 6), Tarantella Sevillana (Suite 1, No. 5), Lecocq*, Royal Opera House Orchestra Covent Garden*, Anatole Fistoulari Suite From The Ballet - Mamzelle Angot. Overture, Act I No. 3: Mazurka, No. 5: Tempo Di Marcia, Act II No. 8: Tempo Di Gavotte, No. 11, Act III: No. 13: Finale

Отзывы о товаре Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088228513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Anatole Fistoulari
Альбом (сингл)
Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Walton*, Royal Opera House Orchestra Covent Garden*, Anatole Fistoulari Fa?ade (Suites For Orchestra). Fanfare (Suite 2, No. 1), Scotch Rhapsody (Suite 2, No. 2), Valse (Suite 1, No. 2), Tango Pasodoble (Suite 1, No. 4), Swiss Yodelling Song (Suite 1, No. 3), Country Dance (Suite 2, No. 3), Polka (Suite 1, No. 1), Noche Espagnole (Suite 2, No. 4), Popular Song (Suite 2, No. 5), Old Sir Faulk (Suite 2, No. 6), Tarantella Sevillana (Suite 1, No. 5), Lecocq*, Royal Opera House Orchestra Covent Gard
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
RCA/Decca Living Stereo Series, Living Stereo
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walton*, Royal Opera House Orchestra Covent Garden*, Anatole Fistoulari Fa?ade (Suites For Orchestra). Fanfare (Suite 2, No. 1), Scotch Rhapsody (Suite 2, No. 2), Valse (Suite 1, No. 2), Tango Pasodoble (Suite 1, No. 4), Swiss Yodelling Song (Suite 1, No. 3), Country Dance (Suite 2, No. 3), Polka (Suite 1, No. 1), Noche Espagnole (Suite 2, No. 4), Popular Song (Suite 2, No. 5), Old Sir Faulk (Suite 2, No. 6), Tarantella Sevillana (Suite 1, No. 5), Lecocq*, Royal Opera House Orchestra Covent Garden*, Anatole Fistoulari Suite From The Ballet - Mamzelle Angot. Overture, Act I No. 3: Mazurka, No. 5: Tempo Di Marcia, Act II No. 8: Tempo Di Gavotte, No. 11, Act III: No. 13: Finale
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Отзывы


Anatole Fistoulari - Walton: Facade/ Lecocq: Mamzelle Angot (Analogue) (0753088228513) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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