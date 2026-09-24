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Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue) (5060149621394) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue) (5060149621394) виниловая пластинка

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Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue) (5060149621394) виниловая пластинка - фото 1
Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue) (5060149621394) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Great Jazz Standards
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue) (5060149621394) виниловая пластинка - фото 1
  • Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue) (5060149621394) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665039
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Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Great Jazz Standards
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Louis Blues, King Porter Stomp, Willow Tree, Struttin With Some Barbecue, Lester Leap In, Round Midnight, Manteca, Bird Feathers, Davenport Blues, Straight No Chaser, Ballad Of The Sad Young Men, Joy Spring, Django, Chant Of The Weed, La Nevada (The Theme)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue) (5060149621394) виниловая пластинка

Погрузитесь в потрясающий мир джазовой музыки с виниловой пластинкой Gil Evans / Great Jazz Standards. Этот альбом представляет собой коллекцию великолепных джазовых стандартов, переосмысленных под руководством талантливого Гила Эванса. Слушая эту пластинку, вы окунетесь в атмосферу уникального звучания джазовых классик, исполненных с неповторимым стилем и энергией. Музыкальное волшебство, созданное Гилом Эвансом, заставит вас ощутить глубокие эмоции и проникнуться красотой джазовой импровизации. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Gil Evans / Great Jazz Standards и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию. Создайте у себя дома атмосферу настоящего джазового клуба и наслаждайтесь потрясающими звуками классических джазовых композиций.

Отзывы о товаре Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue) (5060149621394) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Great Jazz Standards
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Louis Blues, King Porter Stomp, Willow Tree, Struttin With Some Barbecue, Lester Leap In, Round Midnight, Manteca, Bird Feathers, Davenport Blues, Straight No Chaser, Ballad Of The Sad Young Men, Joy Spring, Django, Chant Of The Weed, La Nevada (The Theme)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в потрясающий мир джазовой музыки с виниловой пластинкой Gil Evans / Great Jazz Standards. Этот альбом представляет собой коллекцию великолепных джазовых стандартов, переосмысленных под руководством талантливого Гила Эванса. Слушая эту пластинку, вы окунетесь в атмосферу уникального звучания джазовых классик, исполненных с неповторимым стилем и энергией. Музыкальное волшебство, созданное Гилом Эвансом, заставит вас ощутить глубокие эмоции и проникнуться красотой джазовой импровизации. Не упустите шанс купить виниловую пластинку Gil Evans / Great Jazz Standards и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию. Создайте у себя дома атмосферу настоящего джазового клуба и наслаждайтесь потрясающими звуками классических джазовых композиций.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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