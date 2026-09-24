Envy Of None - Envy Of None (0802644814414) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Envy Of None
Альбом (сингл)
Envy Of None
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 665032
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3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644814414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Envy Of None
Альбом (сингл)
Envy Of None
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Never Said I Love You, Shadow, Look Inside, Liar, Spy House, Dogs Life, Kabul Blues, Old Strings, Dumb, Enemy, Western Sunset
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Envy Of None - Envy Of None (0802644814414) виниловая пластинка
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой Envy Of None от группы Envy Of None, выпущенной в формате 1LP. Этот альбом подарит вам невероятное музыкальное путешествие, наполненное уникальными звуками и эмоциями. Каждая композиция на этой пластинке отражает талант и страсть музыкантов, заставляя вас окунуться во всю глубину их творчества. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Envy Of None и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644814414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Envy Of None
Альбом (сингл)
Envy Of None
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Never Said I Love You, Shadow, Look Inside, Liar, Spy House, Dogs Life, Kabul Blues, Old Strings, Dumb, Enemy, Western Sunset
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой Envy Of None от группы Envy Of None, выпущенной в формате 1LP. Этот альбом подарит вам невероятное музыкальное путешествие, наполненное уникальными звуками и эмоциями. Каждая композиция на этой пластинке отражает талант и страсть музыкантов, заставляя вас окунуться во всю глубину их творчества. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Envy Of None и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Envy Of None - Envy Of None (0802644814414) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3210 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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