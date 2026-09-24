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5060149621301, Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5060149621301, Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) виниловая пластинка

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5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 1
5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 2
5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 3
5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 4
5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 5
5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 6
5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 1
  • 5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 2
  • 5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 3
  • 5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 4
  • 5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 5
  • 5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 6
  • 5060149621301, Виниловая пластинка Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665023
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5060149621301, Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060149621301, Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир музыкального великолепия с виниловой пластинкой Duke Ellington / Such Sweet Thunder. Этот альбом - настоящий шедевр от легендарного Дука Эллингтона, который сочетает в себе изысканные джазовые мотивы и утонченные аранжировки. Such Sweet Thunder - это музыка, которая заставит ваши сердца биться в унисон с ритмами великого джаза. Каждая нота, каждая мелодия на этой пластинке наполнены глубокими эмоциями и талантом великого маэстро. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Duke Ellington / Such Sweet Thunder и добавить этот музыкальный произведение в свою коллекцию. Дайте себе возможность окунуться в мир непревзойденного джаза, исполненного великим Дюком Эллингтоном.

Отзывы о товаре 5060149621301, Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в мир музыкального великолепия с виниловой пластинкой Duke Ellington / Such Sweet Thunder. Этот альбом - настоящий шедевр от легендарного Дука Эллингтона, который сочетает в себе изысканные джазовые мотивы и утонченные аранжировки. Such Sweet Thunder - это музыка, которая заставит ваши сердца биться в унисон с ритмами великого джаза. Каждая нота, каждая мелодия на этой пластинке наполнены глубокими эмоциями и талантом великого маэстро. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Duke Ellington / Such Sweet Thunder и добавить этот музыкальный произведение в свою коллекцию. Дайте себе возможность окунуться в мир непревзойденного джаза, исполненного великим Дюком Эллингтоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060149621301, Ellington, Duke, Such Sweet Thunder (Analogue) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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