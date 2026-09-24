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Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка

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Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка - фото 1
Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка - фото 2
Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка - фото 3
Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Notes From The Underground
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка - фото 1
  • Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка - фото 2
  • Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка - фото 3
  • Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664993
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Загружаем...
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Загружаем...
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Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Notes From The Underground
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Innocent, I Want You Now, Internal Darkness, At Your Mercy, Anguish, Number One, Into Her Web, The Bitter End, Liberty, Something Wrong, Mysterium, The Same Dream, Liberty (Greg Rule Remix), Innocent (Defiled Remix By Assemblage 23), At Your Mercy (In Strict Confidence Remix), Anguish (Remix By Front 242), The Same Dream (Perfidious Words Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир звуков с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Notes From The Underground. Этот ограниченный выпуск (2LP) является настоящим произведением искусства, воплощающим музыкальное искусство группы Clan Of Xymox. Каждый трек на пластинке перенесет вас в захватывающий мир музыки и оригинального звучания. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Notes From The Undergroundx



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Notes From The Underground
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Innocent, I Want You Now, Internal Darkness, At Your Mercy, Anguish, Number One, Into Her Web, The Bitter End, Liberty, Something Wrong, Mysterium, The Same Dream, Liberty (Greg Rule Remix), Innocent (Defiled Remix By Assemblage 23), At Your Mercy (In Strict Confidence Remix), Anguish (Remix By Front 242), The Same Dream (Perfidious Words Remix)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в уникальный мир звуков с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Notes From The Underground. Этот ограниченный выпуск (2LP) является настоящим произведением искусства, воплощающим музыкальное искусство группы Clan Of Xymox. Каждый трек на пластинке перенесет вас в захватывающий мир музыки и оригинального звучания. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Notes From The Undergroundx


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clan Of Xymox - Notes From The Underground (4260063947896) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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