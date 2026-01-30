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Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка

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Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка - фото 1
Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка - фото 2
Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка - фото 3
Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
Cigarettes After Sex
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка - фото 1
  • Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка - фото 2
  • Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка - фото 3
  • Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664987
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan Records
Barcode
[0720841214618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
Cigarettes After Sex
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
K., Each Time You Fall In Love, Sunsetz, Apocalypse, Flash, Sweet, Opera House, Truly, John Wayne, Young & Dumb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка

"Cigarettes After Sex" - дебютный альбома американской эмбиент-поп группы Cigarettes After Sex, выпущенный в 2017 году. Альбом получил положительные отзывы интернет-изданий и музыкальных критиков: The Guardian, PopMatters, Uncut, Pitchfork, а к маю 2018 года его тираж составил 19,194 копий в Великобритании. Издание включает код на загрузку цифровой копии альбома. Cigarettes After Sex - американская эмбиент-поп группа, основанная в 2008 году в Эль-Пасо Грегом Гонзалесом. Имеют узнаваемый лёгкий и расслабленный музыкальный стиль. Песни о романтике и любви, спетые «андрогинным» голосом Гонзалеса, имеют влияние шугейза, дрим-попа и слоукора.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Карина

Достоинства:


Комментарий:
Отличная упаковка.Картонная коробка и сама пластинка в несколько слоёв пупырки упакована.Ничего не помялось.Все супер.Рекомендую



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Характеристики
Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan Records
Barcode
[0720841214618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
Cigarettes After Sex
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
K., Each Time You Fall In Love, Sunsetz, Apocalypse, Flash, Sweet, Opera House, Truly, John Wayne, Young & Dumb
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Cigarettes After Sex" - дебютный альбома американской эмбиент-поп группы Cigarettes After Sex, выпущенный в 2017 году. Альбом получил положительные отзывы интернет-изданий и музыкальных критиков: The Guardian, PopMatters, Uncut, Pitchfork, а к маю 2018 года его тираж составил 19,194 копий в Великобритании. Издание включает код на загрузку цифровой копии альбома. Cigarettes After Sex - американская эмбиент-поп группа, основанная в 2008 году в Эль-Пасо Грегом Гонзалесом. Имеют узнаваемый лёгкий и расслабленный музыкальный стиль. Песни о романтике и любви, спетые «андрогинным» голосом Гонзалеса, имеют влияние шугейза, дрим-попа и слоукора.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Карина

Достоинства:


Комментарий:
Отличная упаковка.Картонная коробка и сама пластинка в несколько слоёв пупырки упакована.Ничего не помялось.Все супер.Рекомендую


Cigarettes After Sex - Cigarettes After Sex (0720841214618) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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