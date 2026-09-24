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Donald Byrd - Bird's Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Donald Byrd - Bird's Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка

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Donald Byrd - Bird&#039;s Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd - Bird&#039;s Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - фото 2
Donald Byrd - Bird&#039;s Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - фото 3
Donald Byrd - Bird&#039;s Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - фото 4
Donald Byrd - Bird&#039;s Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd - Bird&#039;s Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd - Bird&#039;s Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - фото 2
  • Donald Byrd - Bird&#039;s Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - фото 3
  • Donald Byrd - Bird&#039;s Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - фото 4
  • Donald Byrd - Bird&#039;s Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Donald Byrd - Bird's Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - Bird's Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dougs Blues, Sino, Everything Happens To Me, Hanks Tune, Hanks Other Tune (Late Show)

Отзывы о товаре Donald Byrd - Bird's Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dougs Blues, Sino, Everything Happens To Me, Hanks Tune, Hanks Other Tune (Late Show)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd - Bird's Eye View (Analogue, Tone Poet) (0602445852253) виниловая пластинка - купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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