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0781676695614, Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0781676695614, Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) виниловая пластинка

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0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 1
0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 2
0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 3
0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 4
0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 5
0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 6
0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 1
  • 0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 2
  • 0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 3
  • 0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 4
  • 0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 5
  • 0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 6
  • 0781676695614, Виниловая пластинка Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664974
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0781676695614, Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0781676695614, Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) виниловая пластинка

My Kantele — мини-альбом финской хэви-метал группы Amorphis выпущенный в 1997 году. Этот классический EP никогда раньше не издавался на виниле. Издание на цветном виниле.. EP My Kantele содержал акустическую версию My Kantele и четыре ранее не издававшиеся песни, в том числе два кавера: «And I Hear You Call» группы Kingston Wall и «Levitation» группы Hawkwind.

Отзывы о товаре 0781676695614, Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
My Kantele — мини-альбом финской хэви-метал группы Amorphis выпущенный в 1997 году. Этот классический EP никогда раньше не издавался на виниле. Издание на цветном виниле.. EP My Kantele содержал акустическую версию My Kantele и четыре ранее не издававшиеся песни, в том числе два кавера: «And I Hear You Call» группы Kingston Wall и «Levitation» группы Hawkwind.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0781676695614, Amorphis, My Kantele (EP) (coloured) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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