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The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка

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The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка - фото 1
The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка - фото 2
The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка - фото 3
The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
East-West
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка - фото 1
  • The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка - фото 2
  • The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка - фото 3
  • The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664970
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019716040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
East-West
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Walkin Blues, Get Out Of My Life, Woman, I Got A Mind To Give Up Living, All These Blues, Work Song, Mary, Mary, Two Trains Running, Never Say No, East-West
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Walkin Blues, Get Out Of My Life, Woman, I Got A Mind To Give Up Living, All These Blues, Work Song, Mary, Mary, Two Trains Running, Never Say No, East-West

Отзывы о товаре The Butterfield Blues Band - East-West (Analogue) (4260019716040) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019716040]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
East-West
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Walkin Blues, Get Out Of My Life, Woman, I Got A Mind To Give Up Living, All These Blues, Work Song, Mary, Mary, Two Trains Running, Never Say No, East-West
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Walkin Blues, Get Out Of My Life, Woman, I Got A Mind To Give Up Living, All These Blues, Work Song, Mary, Mary, Two Trains Running, Never Say No, East-West
Самовывоз
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Отзывы


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