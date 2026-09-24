Gary Burton - The New Quartet (Analogue) (0602445053247) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gary Burton
Альбом (сингл)
The New Quartet
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 664969
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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gary Burton
Альбом (сингл)
The New Quartet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Open Your Eyes, You Can Fly, Coral, Tying Up Loose Ends, Brownout, Olhos De Gato, Mallet Man, Four Or Less, Nonsequence
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gary Burton - The New Quartet (Analogue) (0602445053247) виниловая пластинка
Гэри Бертон был не только великим новатором той эпохи, но и самым проницательным искателем талантов. В 1973 году The New Quartet представил Авраама Лабориэля: это была первая запись басиста, который вскоре стал одним из самых востребованных сессионных исполнителей во всех жанрах. «Следует подчеркнуть, что Лабориэль звучит как начинающий крупный артист благодаря своей потрясающей басовой игре», — написал Melody Maker. Гитарист Мик Гудрик также стал игроком, на которого стоит обратить внимание с этим альбомом, блистав в хорошо продуманной программе с композициями Кита Джарретта, Чика Кориа, Карлы Блей, Майка Гиббса и лидера группы Бертона.
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Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gary Burton
Альбом (сингл)
The New Quartet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Open Your Eyes, You Can Fly, Coral, Tying Up Loose Ends, Brownout, Olhos De Gato, Mallet Man, Four Or Less, Nonsequence
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Гэри Бертон был не только великим новатором той эпохи, но и самым проницательным искателем талантов. В 1973 году The New Quartet представил Авраама Лабориэля: это была первая запись басиста, который вскоре стал одним из самых востребованных сессионных исполнителей во всех жанрах. «Следует подчеркнуть, что Лабориэль звучит как начинающий крупный артист благодаря своей потрясающей басовой игре», — написал Melody Maker. Гитарист Мик Гудрик также стал игроком, на которого стоит обратить внимание с этим альбомом, блистав в хорошо продуманной программе с композициями Кита Джарретта, Чика Кориа, Карлы Блей, Майка Гиббса и лидера группы Бертона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gary Burton - The New Quartet (Analogue) (0602445053247) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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