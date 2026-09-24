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Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0856276002725) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0856276002725) виниловая пластинка

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Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0856276002725) виниловая пластинка - фото 1
Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0856276002725) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Further Out: Miro Reflections
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0856276002725) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0856276002725) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664965
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0856276002725) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002725]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Further Out: Miro Reflections
Трек-лист
Its A Raggy Waltz, Bluette, Charles Matthew Hallelujah, Far More Blue, Far More Drums, Maori Blues, Unsquare Dance, Brus Boogie Woogie, Blue Shadows In The Street
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0856276002725) виниловая пластинка

Путешествие в мир джаза и экспериментов ждет вас с виниловой пластинкой Dave Brubeck / Time Further Out: Miro Reflections (1LP). Этот альбом от знаменитого Дейва Брубека поразит вас своей глубиной и оригинальным звучанием, которое сочетает в себе удивительные ритмы и мелодии. Музыка на виниловой пластинке Time Further Out: Miro Reflections уносит вас в захватывающее путешествие по звуковому пространству, наполненному уникальной атмосферой творчества великого музыканта. Каждая нота, каждый аккорд - это истинное искусство, способное покорить ваши сердца и умы. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Dave Brubeck / Time Further Out: Miro Reflections (1LP) и погрузиться в мир музыкальных экспериментов и гармонии. Позвольте себе окунуться в звуки, которые будут вдохновлять вас и сопровождать ваши музыкальные приключения.

Отзывы о товаре Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0856276002725) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002725]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Dave Brubeck
Альбом (сингл)
Time Further Out: Miro Reflections
Трек-лист
Its A Raggy Waltz, Bluette, Charles Matthew Hallelujah, Far More Blue, Far More Drums, Maori Blues, Unsquare Dance, Brus Boogie Woogie, Blue Shadows In The Street
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Путешествие в мир джаза и экспериментов ждет вас с виниловой пластинкой Dave Brubeck / Time Further Out: Miro Reflections (1LP). Этот альбом от знаменитого Дейва Брубека поразит вас своей глубиной и оригинальным звучанием, которое сочетает в себе удивительные ритмы и мелодии. Музыка на виниловой пластинке Time Further Out: Miro Reflections уносит вас в захватывающее путешествие по звуковому пространству, наполненному уникальной атмосферой творчества великого музыканта. Каждая нота, каждый аккорд - это истинное искусство, способное покорить ваши сердца и умы. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Dave Brubeck / Time Further Out: Miro Reflections (1LP) и погрузиться в мир музыкальных экспериментов и гармонии. Позвольте себе окунуться в звуки, которые будут вдохновлять вас и сопровождать ваши музыкальные приключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dave Brubeck - Time Further Out: Miro Reflections (Analogue) (0856276002725) виниловая пластинка - стоимость товара 6510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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