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Alcatrazz - The Very Best Of (coloured) (0630428010215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alcatrazz - The Very Best Of (coloured) (0630428010215) виниловая пластинка

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Alcatrazz - The Very Best Of (coloured) (0630428010215) виниловая пластинка - фото 1
Alcatrazz - The Very Best Of (coloured) (0630428010215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alcatrazz - The Very Best Of (coloured) (0630428010215) виниловая пластинка - фото 1
  • Alcatrazz - The Very Best Of (coloured) (0630428010215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664960
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Alcatrazz - The Very Best Of (coloured) (0630428010215) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alcatrazz - The Very Best Of (coloured) (0630428010215) виниловая пластинка

Воплотите свои музыкальные фантазии с альбомом Alcatrazz / Very best of alcatrazz. Эта двойная пластинка, выполненная в эффектном красном цвете, представляет собой прекрасное приобретение для коллекционеров и любителей виниловых пластинок. Alcatrazz - это знаменитая рок-группа, которая зарекомендовала себя с лучшей стороны в мире музыки. Альбом Very best of alcatrazz собирает в себе лучшие хиты группы, включая их самые известные песни и наиболее популярные композиции. С потрясающей энергией и виртуозным мастерством, каждая песня на этой пластинке перенесет вас в мир рок-музыки. Наслаждайтесь этим потрясающим сборником, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты.

Отзывы о товаре Alcatrazz - The Very Best Of (coloured) (0630428010215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Renaissance
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Воплотите свои музыкальные фантазии с альбомом Alcatrazz / Very best of alcatrazz. Эта двойная пластинка, выполненная в эффектном красном цвете, представляет собой прекрасное приобретение для коллекционеров и любителей виниловых пластинок. Alcatrazz - это знаменитая рок-группа, которая зарекомендовала себя с лучшей стороны в мире музыки. Альбом Very best of alcatrazz собирает в себе лучшие хиты группы, включая их самые известные песни и наиболее популярные композиции. С потрясающей энергией и виртуозным мастерством, каждая песня на этой пластинке перенесет вас в мир рок-музыки. Наслаждайтесь этим потрясающим сборником, который подарит вам незабываемые музыкальные моменты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alcatrazz - The Very Best Of (coloured) (0630428010215) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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