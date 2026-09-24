Top.Mail.Ru
Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка - фото 1
Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка - фото 2
Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Marc Almond
Альбом (сингл)
Open All Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка - фото 1
  • Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка - фото 2
  • Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929849914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Marc Almond
Альбом (сингл)
Open All Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Night & Dark, Bedroom Shrine, Tragedy (Take A Look And See), Black Kiss (Pomba Gira), Almost Diamonds, Scarlet Bedroom, My Love, Heart In Velvet, Open All Night, Threat Of Love, When Bad People Kiss, Sleepwalker, Midnight Soul, Beautiful Losers, Beautiful Light Of Madness (Alternate Version), Lonely Go-Go Dancer, Satans Child, Sequins And Stars, Rhythm And Blues, My Porno Star, One Big Soul, One Night Of Sin, My Love (Dave Ball Remix), Threat Of Love (Marc Almond & NealxRemix)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка

Open All Night - десятый сольный студийный альбом британского автора-исполнителя Марка Алмонда. Он был выпущен компанией Blue Star Music в марте 1999 года. Издание на синем виниле.. Питер Марк Синклер Марк Алмонд, (родился 9 июля 1957 года) - английский певец. Алмонд впервые начал выступать и записываться в синти-поп/нью-вейв дуэте Soft Cell, где он стал известен своим характерным проникновенным голосом и андрогинным образом. У него также была разнообразная карьера сольного исполнителя. Он сотрудничал с Джином Питни на сингле номер один в Великобритании 1989 года Somethings Got Hold of My Heart. Карьера Алмонда, длившаяся более четырех десятилетий, получила признание критиков и была коммерчески успешна. Он продал более 30 миллионов пластинок по всему миру. Певец провел месяц в коме после почти смертельной аварии на мотоцикле в 2004 году, а позже стал покровителем благотворительной организации Headway, занимающейся травмами головного мозга. Алмонд стал офицером ордена Британской империи (OBE) в рамках новогодних наград 2018 года за заслуги в области искусства и культуры.

Отзывы о товаре Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929849914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Marc Almond
Альбом (сингл)
Open All Night
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Night & Dark, Bedroom Shrine, Tragedy (Take A Look And See), Black Kiss (Pomba Gira), Almost Diamonds, Scarlet Bedroom, My Love, Heart In Velvet, Open All Night, Threat Of Love, When Bad People Kiss, Sleepwalker, Midnight Soul, Beautiful Losers, Beautiful Light Of Madness (Alternate Version), Lonely Go-Go Dancer, Satans Child, Sequins And Stars, Rhythm And Blues, My Porno Star, One Big Soul, One Night Of Sin, My Love (Dave Ball Remix), Threat Of Love (Marc Almond & NealxRemix)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Open All Night - десятый сольный студийный альбом британского автора-исполнителя Марка Алмонда. Он был выпущен компанией Blue Star Music в марте 1999 года. Издание на синем виниле.. Питер Марк Синклер Марк Алмонд, (родился 9 июля 1957 года) - английский певец. Алмонд впервые начал выступать и записываться в синти-поп/нью-вейв дуэте Soft Cell, где он стал известен своим характерным проникновенным голосом и андрогинным образом. У него также была разнообразная карьера сольного исполнителя. Он сотрудничал с Джином Питни на сингле номер один в Великобритании 1989 года Somethings Got Hold of My Heart. Карьера Алмонда, длившаяся более четырех десятилетий, получила признание критиков и была коммерчески успешна. Он продал более 30 миллионов пластинок по всему миру. Певец провел месяц в коме после почти смертельной аварии на мотоцикле в 2004 году, а позже стал покровителем благотворительной организации Headway, занимающейся травмами головного мозга. Алмонд стал офицером ордена Британской империи (OBE) в рамках новогодних наград 2018 года за заслуги в области искусства и культуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marc Almond - Open All Night (coloured) (5013929849914) виниловая пластинка - купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...