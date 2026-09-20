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Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка

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Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 1
Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 2
Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 3
Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 4
Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 5
Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 6
Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 7
Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 7
  • Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664951
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка

Jar Of Flies — третий студийный альбом американской группы Alice In Chains, первоначально выпущенный в 1994 году. Ремастированное переиздание на виниле к 30-летию выхода.. Jar of Flies представляет собой 4-кратный платиновый EP с хитами «I Stay Away», «No Excuses» и «Nutshell».

Отзывы о товаре Alice In Chains - Jar Of Flies (0196588003714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Jar Of Flies — третий студийный альбом американской группы Alice In Chains, первоначально выпущенный в 1994 году. Ремастированное переиздание на виниле к 30-летию выхода.. Jar of Flies представляет собой 4-кратный платиновый EP с хитами «I Stay Away», «No Excuses» и «Nutshell».
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Отзывы


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