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Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка

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Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка - фото 1
Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка - фото 2
Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка - фото 3
Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Air Supply
Альбом (сингл)
The Hits: Live In Hong Kong
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка - фото 1
  • Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка - фото 2
  • Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка - фото 3
  • Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664945
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution Vinyl
Barcode
[4895241426308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Air Supply
Альбом (сингл)
The Hits: Live In Hong Kong
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Even The Nights Are Better, Every Woman In The World, Here I Am, The Power Of Love, Two Less Lonely People, Lost In Love, Making Love Out Of Nothing At All, Goodbye, All Out Of Love
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка

Очаруйте свои слухи звучанием музыки вместе с виниловой пластинкой Air Supply The Hits: Live In Hong Kong в лимитированном выпуске в голубом оформлении. Этот альбом на одном виниле погружает вас в атмосферу живого выступления в Гонконге от культовой группы Air Supply, создавая неповторимую энергию и волшебство музыки. Air Supply - это легендарный коллектив, чьи хиты знакомы каждому поклоннику музыки. В записи живого концерта в Гонконге вы сможете насладиться выступлением вживую, словно находясь на самом концерте, и почувствовать эмоции и страсть исполнения. Купить виниловую пластинку с живым выступлением Air Supply станет прекрасным подарком для себя или для ценителей их творчества. Погрузитесь в атмосферу музыкальной щедрости и профессионализма, которые присущи выступлениям Air Supply, и создайте музыкальное настроение в любое время, прослушав этот уникальный альбом винила.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution Vinyl
Barcode
[4895241426308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Air Supply
Альбом (сингл)
The Hits: Live In Hong Kong
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Even The Nights Are Better, Every Woman In The World, Here I Am, The Power Of Love, Two Less Lonely People, Lost In Love, Making Love Out Of Nothing At All, Goodbye, All Out Of Love
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Очаруйте свои слухи звучанием музыки вместе с виниловой пластинкой Air Supply The Hits: Live In Hong Kong в лимитированном выпуске в голубом оформлении. Этот альбом на одном виниле погружает вас в атмосферу живого выступления в Гонконге от культовой группы Air Supply, создавая неповторимую энергию и волшебство музыки. Air Supply - это легендарный коллектив, чьи хиты знакомы каждому поклоннику музыки. В записи живого концерта в Гонконге вы сможете насладиться выступлением вживую, словно находясь на самом концерте, и почувствовать эмоции и страсть исполнения. Купить виниловую пластинку с живым выступлением Air Supply станет прекрасным подарком для себя или для ценителей их творчества. Погрузитесь в атмосферу музыкальной щедрости и профессионализма, которые присущи выступлениям Air Supply, и создайте музыкальное настроение в любое время, прослушав этот уникальный альбом винила.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Air Supply - The Hits: Live In Hong Kong (Audiophile Edition) (4895241426308) виниловая пластинка - стоимость товара 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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