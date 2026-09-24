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David Abel & Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Abel & Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка

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David Abel &amp; Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
David Abel &amp; Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
David Abel &amp; Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
David Abel &amp; Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Violin Sonata Op.96 / Enescu: Sonata No.3
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Abel &amp; Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • David Abel &amp; Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
  • David Abel &amp; Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
  • David Abel &amp; Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664938
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David Abel & Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088831515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Violin Sonata Op.96 / Enescu: Sonata No.3
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Allegro Moderato, Adagio Expressivo, Scherzo- Allegro, Poco Allegretto, Moderato Malinconico, Andante Sostenuto E Misterioso, Allegro Con Brio, Ma Non Troppo Mosso
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Abel & Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Allegro Moderato, Adagio Expressivo, Scherzo- Allegro, Poco Allegretto, Moderato Malinconico, Andante Sostenuto E Misterioso, Allegro Con Brio, Ma Non Troppo Mosso

Отзывы о товаре David Abel & Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088831515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beethoven
Альбом (сингл)
Violin Sonata Op.96 / Enescu: Sonata No.3
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Allegro Moderato, Adagio Expressivo, Scherzo- Allegro, Poco Allegretto, Moderato Malinconico, Andante Sostenuto E Misterioso, Allegro Con Brio, Ma Non Troppo Mosso
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Allegro Moderato, Adagio Expressivo, Scherzo- Allegro, Poco Allegretto, Moderato Malinconico, Andante Sostenuto E Misterioso, Allegro Con Brio, Ma Non Troppo Mosso
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Abel & Julie Steinberg - Beethoven: Violin Sonata Op.96/ Enescu: Sonata No.3 (0753088831515) (Analogue) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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