Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Matthieu Bordenave - The Blue Land (0602458993011) виниловая пластинка
The Blue Land - новый альбом французского саксофониста Матье Борденава в качестве лидера группы. Издание на виниле. Вслед за своим дебютным альбомом "La Travers?e" саксофонист Матье Борденав расширяет свое трио с немецким пианистом Флорианом Вебером и французским басистом Патрисом Море, добавив в него уникальную чувствительность барабанщика Джеймса Мэддрена, чей настойчивый пульс обеспечивает ловкий контрапункт своеобразному звучанию группы. В дополнение к одухотворенному и острому исполнению «Compassion» Джона Колтрейна, квартет исполняет восемь оригинальных композиций Борденава, которые наводят мосты между динамикой камерного джаза и пост-свинговыми конструкциями. Особенное звучание инструментов Вебера и Борденава, которого можно услышать на тенор- и сопрано-саксофоне, плавно сливается, сплетая неожиданные линии над отзывчивой ритм-секцией. "The Blue Land" был записан в Перн-ле-Фонтен в 2022 году и спродюсирован Манфредом Айхером.
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