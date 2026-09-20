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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Blues Of Desperation
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664930
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This Train, Mountain Climbing, Drive, No Good Place For The Lonely, Blues Of Desperation, The Valley Runs Low, You Left Me Nothin' But The Bill And The Blues, Distant Lonesome Train, How Deep This River Runs, Livin' Easy, What I've Known For A Very Long Time
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Bonamassa - Blues Of Desperation (coloured) (8712725747413) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Joe Bonamassa / Blues of desperation - silver vinyl (2LP) – это прекрасная возможность стать обладателем одного из лучших альбомов в жанре блюз-рока от талантливого гитариста Джо Бонамассы. Альбом Blues of desperation - silver vinyl представляет собой мощное творческое произведение, наполненное энергией, эмоциями и глубокими музыкальными фразами. Гитарные партии Джо Бонамассы поражают своей виртуозностью, а его исполнение передает всю суть и настроение американского блюза. Купить виниловую пластинку Joe Bonamassa / Blues of desperation - silver vinyl (2LP) – это возможность окунуться в мир страсти, силы и драйва блюз-рока, который перенесет вас в атмосферу настоящего музыкального великолепия. Не упустите свой шанс и добавьте этот потрясающий альбом в свою коллекцию прямо сейчас!
This Train, Mountain Climbing, Drive, No Good Place For The Lonely, Blues Of Desperation, The Valley Runs Low, You Left Me Nothin' But The Bill And The Blues, Distant Lonesome Train, How Deep This River Runs, Livin' Easy, What I've Known For A Very Long Time
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Купить виниловую пластинку Joe Bonamassa / Blues of desperation - silver vinyl (2LP) – это прекрасная возможность стать обладателем одного из лучших альбомов в жанре блюз-рока от талантливого гитариста Джо Бонамассы. Альбом Blues of desperation - silver vinyl представляет собой мощное творческое произведение, наполненное энергией, эмоциями и глубокими музыкальными фразами. Гитарные партии Джо Бонамассы поражают своей виртуозностью, а его исполнение передает всю суть и настроение американского блюза. Купить виниловую пластинку Joe Bonamassa / Blues of desperation - silver vinyl (2LP) – это возможность окунуться в мир страсти, силы и драйва блюз-рока, который перенесет вас в атмосферу настоящего музыкального великолепия. Не упустите свой шанс и добавьте этот потрясающий альбом в свою коллекцию прямо сейчас!
Joe Bonamassa - Blues Of Desperation (coloured) (8712725747413) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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