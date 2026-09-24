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Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка

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Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - фото 1
Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - фото 2
Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - фото 3
Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - фото 4
Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
GHOST STORIES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664911
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Frontiers Music
Barcode
[8024391139851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
GHOST STORIES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Late Night Street Fight, Cherry, So Supernatural, We Gotta Get Out Of This Place, Soul Jive, Gun, Shot In The Dark, The Only Thing, Kick Out The Jams, Money Machine, Dont Come Running To Me, If I Fell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка

Ghost Stories - пятнадцатый студийный альбом группы Blue Oyster Cult, выпущенный в 2024 году. В него вошли переосмысленные треки, которые первоначально были записаны между 1978 и 1983 годами, за исключением If I Fell. Альбом также содержит известную студийная запись концертной классики Kick Out the Jams (кавер-версия MC5). Звукоинженерингом занимался Джордж Гераниос, который ранее работал уже с Blue Oyster Cult. Blue Oyster Cult - это американская рок-группа, образованная в Нью-Йорке в 1967 году и ставшая одной из групп-пионеров хэви-метала. С момента выхода дебютного альбома группы Blue Oyster Cult продали свыше 24 миллионов альбомов, включая более 7 миллионов только по территории США. Группа получила популярность благодаря синглам (Dont Fear) The Reaper 1976 года (альбом Agents Of Fortune), Burnin for You 1981 (альбом Fire Of Unknown Origin), и Godzilla 1977 года (альбом Spectres).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Frontiers Music
Barcode
[8024391139851]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
GHOST STORIES
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Late Night Street Fight, Cherry, So Supernatural, We Gotta Get Out Of This Place, Soul Jive, Gun, Shot In The Dark, The Only Thing, Kick Out The Jams, Money Machine, Dont Come Running To Me, If I Fell
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Ghost Stories - пятнадцатый студийный альбом группы Blue Oyster Cult, выпущенный в 2024 году. В него вошли переосмысленные треки, которые первоначально были записаны между 1978 и 1983 годами, за исключением If I Fell. Альбом также содержит известную студийная запись концертной классики Kick Out the Jams (кавер-версия MC5). Звукоинженерингом занимался Джордж Гераниос, который ранее работал уже с Blue Oyster Cult. Blue Oyster Cult - это американская рок-группа, образованная в Нью-Йорке в 1967 году и ставшая одной из групп-пионеров хэви-метала. С момента выхода дебютного альбома группы Blue Oyster Cult продали свыше 24 миллионов альбомов, включая более 7 миллионов только по территории США. Группа получила популярность благодаря синглам (Dont Fear) The Reaper 1976 года (альбом Agents Of Fortune), Burnin for You 1981 (альбом Fire Of Unknown Origin), и Godzilla 1977 года (альбом Spectres).


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Blue Oyster Cult - Ghost Stories (8024391139851) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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