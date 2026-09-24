Black Sabbath - Sabotage (Box) (4050538659788) виниловая пластинка
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Описание товара Black Sabbath - Sabotage (Box) (4050538659788) виниловая пластинка
Sabotage - альбом группы Black Sabbath, вышедший в 1975 году. Диск был записан в лондонской студии Morgan Studios, в британских чартах он поднялся до 7-го места, и до 28-го в США. После выхода Sabotage группа отправилась в тур по США с Kiss на разогреве, но была вынуждена его прервать из-за мотоциклетной аварии Оззи Осборна. Коллекционное переиздание 2021 года на 4 виниловых 180-гр пластинках с 7 виниловым синглом в бокс сете. Делюксовое издание включает оригинальный альбом, заново ремастированный на скорости 45 RPM в 2021 году, концертный альбом, записанный во время американского тура Sabotage 1975 года на 3 дисках, ранее не издававшийся, реплику японского двухтрекового сингла Am I Going Insane. Дополнительно в издание входит реплика концертной книги 1975 года, цветной постер, 40-страничный цветной буклет с фото, оригинальными рисунками и текстами. Black Sabbath образовались в Великобритании в 1969 году, их первый альбом был выпушен в пятницу 13-го февраля и достиг 8-го места в английских чартах. Первые пять альбомов стали платиновыми в США. После ухода из группы Оззи Осборн начал успешную сольную карьеру, а его место в Black Sabbath занял Ронни Джеймс Дио. В конце 2011 года музыканты оригинального состава (Оззи Осборн, Тони Айоми, Джизер Батлер и Билл Уорд) объявили о предстоящем туре и выпуске нового альбома.
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