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Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка

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Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 1
Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 2
Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 3
Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 4
Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 5
Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
Black Country Communion
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS
Barcode
[0810020505108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
Black Country Communion
Трек-лист
Black Country, One Last Soul, The Great Divide, Down Again, Beggarman, Song Of Yesterday, No Time, Medusa, The Revolution In Me, Stand (At The Burning Tree), Sista Jane, Too Late For The Sun
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Black Country, One Last Soul, The Great Divide, Down Again, Beggarman, Song Of Yesterday, No Time, Medusa, The Revolution In Me, Stand (At The Burning Tree), Sista Jane, Too Late For The Sun



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS
Barcode
[0810020505108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Country Communion
Альбом (сингл)
Black Country Communion
Трек-лист
Black Country, One Last Soul, The Great Divide, Down Again, Beggarman, Song Of Yesterday, No Time, Medusa, The Revolution In Me, Stand (At The Burning Tree), Sista Jane, Too Late For The Sun
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Black Country, One Last Soul, The Great Divide, Down Again, Beggarman, Song Of Yesterday, No Time, Medusa, The Revolution In Me, Stand (At The Burning Tree), Sista Jane, Too Late For The Sun


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Country Communion - Black Country Communion (coloured) (0810020505108) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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