Top.Mail.Ru
Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка - фото 1
Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка - фото 2
Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Anne Bisson
Альбом (сингл)
Tales From The Treetops
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка - фото 1
  • Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка - фото 2
  • Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664891
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Camilio
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Camilio
Barcode
[0619061202157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Anne Bisson
Альбом (сингл)
Tales From The Treetops
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Трек-лист
I Live In A Treehouse, I Miss My Love, Lilac Blooms, Your Smile, Everybodys Kissing In Paris, Dry My Tears, Da Unten Im Tale, Loves Philosophy, I Do
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка

Погрузитесь в волшебный мир музыки с виниловой пластинкой Tales From The Treetops от Anne Bisson. Этот альбом представляет собой исключительное сочетание пианистической магии и вокальной гармонии, которые переносят слушателя в удивительный лесной мир. Каждый трек на этой пластинке наполнен глубокими эмоциями и мелодиями, которые словно рассказывают сказки о жизни и природе. Anne Bisson - талантливый музыкант, способный создать атмосферу таинственности и красоты через свою музыку. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир звуков, которые оставят в вас незабываемые впечатления. Tales From The Treetops станет идеальным дополнением к вашей коллекции и откроет новые грани музыкального искусства.

Отзывы о товаре Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Camilio
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Camilio
Barcode
[0619061202157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Anne Bisson
Альбом (сингл)
Tales From The Treetops
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Трек-лист
I Live In A Treehouse, I Miss My Love, Lilac Blooms, Your Smile, Everybodys Kissing In Paris, Dry My Tears, Da Unten Im Tale, Loves Philosophy, I Do
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в волшебный мир музыки с виниловой пластинкой Tales From The Treetops от Anne Bisson. Этот альбом представляет собой исключительное сочетание пианистической магии и вокальной гармонии, которые переносят слушателя в удивительный лесной мир. Каждый трек на этой пластинке наполнен глубокими эмоциями и мелодиями, которые словно рассказывают сказки о жизни и природе. Anne Bisson - талантливый музыкант, способный создать атмосферу таинственности и красоты через свою музыку. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир звуков, которые оставят в вас незабываемые впечатления. Tales From The Treetops станет идеальным дополнением к вашей коллекции и откроет новые грани музыкального искусства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anne Bisson - Tales From The Treetops (Audiophile Edition) (0619061202157) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...