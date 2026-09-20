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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Anne Bisson
Альбом (сингл)
Keys To My Heart
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664890
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Killing Me Softly, Icarus, In A Whisper, No Problem, Where Am I Nowx, Hour Of The Wolf, Hunger In Your Heart, Slip Into My Limousine, Climbing In The Clouds, Im Sorry (Jai Dla Peine), For Me, Formidable
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Италия
Страна производства
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Anne Bisson - Keys To My Heart (Audiophile One-Step Pressing) (0619061503452) виниловая пластинка
Погрузитесь в волнующий мир музыки с виниловой пластинкой Keys To My Heart от талантливой Anne Bisson. Это ограниченное издание на 45 оборотов в минуту включает два виниловых диска, наполненных невероятной атмосферой и музыкальным мастерством. Anne Bisson - исполнительница, способная с помощью своей музыки открывать двери к самым глубоким чувствам и эмоциям. В альбоме Keys To My Heart каждая нота звучит как ключ к сердцу, раскрывая новые грани звукового искусства. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и окунуться в мир музыкального волшебства. Keys To My Heart станет неотъемлемой частью вашей коллекции и подарит вам незабываемые музыкальные моменты, наполненные гармонией и красотой.
Killing Me Softly, Icarus, In A Whisper, No Problem, Where Am I Nowx, Hour Of The Wolf, Hunger In Your Heart, Slip Into My Limousine, Climbing In The Clouds, Im Sorry (Jai Dla Peine), For Me, Formidable
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Италия
Страна производства
Италия
Описание
Погрузитесь в волнующий мир музыки с виниловой пластинкой Keys To My Heart от талантливой Anne Bisson. Это ограниченное издание на 45 оборотов в минуту включает два виниловых диска, наполненных невероятной атмосферой и музыкальным мастерством. Anne Bisson - исполнительница, способная с помощью своей музыки открывать двери к самым глубоким чувствам и эмоциям. В альбоме Keys To My Heart каждая нота звучит как ключ к сердцу, раскрывая новые грани звукового искусства. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и окунуться в мир музыкального волшебства. Keys To My Heart станет неотъемлемой частью вашей коллекции и подарит вам незабываемые музыкальные моменты, наполненные гармонией и красотой.
Anne Bisson - Keys To My Heart (Audiophile One-Step Pressing) (0619061503452) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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