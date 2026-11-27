Anne Bisson - Blue Mind (Audiophile Edition) (0771028241699) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Anne Bisson
Альбом (сингл)
Blue Mind
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664889
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Характеристики
Бренд
Fidelio
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fidelio
Barcode
[0771028241699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Anne Bisson
Альбом (сингл)
Blue Mind
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Black Lake, Soothe Your Soul, Hoping Love Will Last, Dragonfly, Do What You Please, September In Montreal, Camilio, Blue Mind, Why Is It So
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Anne Bisson - Blue Mind (Audiophile Edition) (0771028241699) виниловая пластинка
Blue Mind — дебютный сольный альбом канадской джазовой пианистки, певицы и композитора Анн Биссон (Anne Bisson), ставший эталонной аудиофильской записью благодаря кристально чистому звучанию и богатой тембральной палитре. Пластинка, записанная в формате живого трио при участии контрабасиста Пола Бруссара и барабанщика Пьера Тассиле, сочетает в себе лирический вокальный джаз, прозрачные фортепианные баллады и тонкие интонации эйсид-джаза. Издание отпечатано на тяжелом черном виниле весом 180 г в разворотном конверте Gatefold с использованием высокоточного аналогового мастеринга.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Fidelio
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fidelio
Barcode
[0771028241699]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Anne Bisson
Альбом (сингл)
Blue Mind
Жанр
Jazz
Трек-лист
Little Black Lake, Soothe Your Soul, Hoping Love Will Last, Dragonfly, Do What You Please, September In Montreal, Camilio, Blue Mind, Why Is It So
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Blue Mind — дебютный сольный альбом канадской джазовой пианистки, певицы и композитора Анн Биссон (Anne Bisson), ставший эталонной аудиофильской записью благодаря кристально чистому звучанию и богатой тембральной палитре. Пластинка, записанная в формате живого трио при участии контрабасиста Пола Бруссара и барабанщика Пьера Тассиле, сочетает в себе лирический вокальный джаз, прозрачные фортепианные баллады и тонкие интонации эйсид-джаза. Издание отпечатано на тяжелом черном виниле весом 180 г в разворотном конверте Gatefold с использованием высокоточного аналогового мастеринга.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Anne Bisson - Blue Mind (Audiophile Edition) (0771028241699) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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