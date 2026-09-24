0771028241699, Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 664889
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Загружаем...
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Загружаем...
5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Fidelio
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0771028241699, Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) виниловая пластинка
Погрузитесь в уникальный мир звука с виниловой пластинкой Blue Mind от талантливой Anne Bisson. Этот альбом на одном виниле представляет собой настоящий музыкальный шедевр, способный перенести слушателя в состояние глубокой гармонии и спокойствия. Blue Mind от Anne Bisson - это встреча с музыкой, которая дарит умиротворение и вдохновение. Каждая нота на этой пластинке словно раскрывает новые оттенки эмоций и переносит в атмосферу безмятежности. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир звуков, который наполнен мелодической красотой и потрясающей глубиной. Blue Mind станет не только украшением вашей коллекции, но и источником вдохновения и музыкального восторга.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Fidelio
Тип товара
Виниловая пластинка
Погрузитесь в уникальный мир звука с виниловой пластинкой Blue Mind от талантливой Anne Bisson. Этот альбом на одном виниле представляет собой настоящий музыкальный шедевр, способный перенести слушателя в состояние глубокой гармонии и спокойствия. Blue Mind от Anne Bisson - это встреча с музыкой, которая дарит умиротворение и вдохновение. Каждая нота на этой пластинке словно раскрывает новые оттенки эмоций и переносит в атмосферу безмятежности. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир звуков, который наполнен мелодической красотой и потрясающей глубиной. Blue Mind станет не только украшением вашей коллекции, но и источником вдохновения и музыкального восторга.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0771028241699, Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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