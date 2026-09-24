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0771028241699, Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0771028241699, Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) виниловая пластинка

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0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 1
0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 2
0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 3
0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 4
0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 5
0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 1
  • 0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 2
  • 0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 3
  • 0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 4
  • 0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 5
  • 0771028241699, Виниловая пластинка Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664889
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0771028241699, Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fidelio
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0771028241699, Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир звука с виниловой пластинкой Blue Mind от талантливой Anne Bisson. Этот альбом на одном виниле представляет собой настоящий музыкальный шедевр, способный перенести слушателя в состояние глубокой гармонии и спокойствия. Blue Mind от Anne Bisson - это встреча с музыкой, которая дарит умиротворение и вдохновение. Каждая нота на этой пластинке словно раскрывает новые оттенки эмоций и переносит в атмосферу безмятежности. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир звуков, который наполнен мелодической красотой и потрясающей глубиной. Blue Mind станет не только украшением вашей коллекции, но и источником вдохновения и музыкального восторга.

Отзывы о товаре 0771028241699, Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fidelio
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в уникальный мир звука с виниловой пластинкой Blue Mind от талантливой Anne Bisson. Этот альбом на одном виниле представляет собой настоящий музыкальный шедевр, способный перенести слушателя в состояние глубокой гармонии и спокойствия. Blue Mind от Anne Bisson - это встреча с музыкой, которая дарит умиротворение и вдохновение. Каждая нота на этой пластинке словно раскрывает новые оттенки эмоций и переносит в атмосферу безмятежности. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир звуков, который наполнен мелодической красотой и потрясающей глубиной. Blue Mind станет не только украшением вашей коллекции, но и источником вдохновения и музыкального восторга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0771028241699, Bisson, Anne, Blue Mind (Audiophile Edition) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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