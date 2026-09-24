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Babatunde & Phenomena - Levels Of Consciousness (Analogue) (5060149623183) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Babatunde & Phenomena - Levels Of Consciousness (Analogue) (5060149623183) виниловая пластинка

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Babatunde &amp; Phenomena - Levels Of Consciousness (Analogue) (5060149623183) виниловая пластинка - фото 1
Babatunde &amp; Phenomena - Levels Of Consciousness (Analogue) (5060149623183) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Babatunde & Phenomena
Альбом (сингл)
Levels Of Consciousness
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Babatunde &amp; Phenomena - Levels Of Consciousness (Analogue) (5060149623183) виниловая пластинка - фото 1
  • Babatunde &amp; Phenomena - Levels Of Consciousness (Analogue) (5060149623183) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664878
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Babatunde & Phenomena - Levels Of Consciousness (Analogue) (5060149623183) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Babatunde & Phenomena
Альбом (сингл)
Levels Of Consciousness
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Thailand Stick, Use Your Hands (A Message to the Children), Levels of Consciousness, Thang (And I Love It), Plea from the Soul, Merely a Suggestion, Its That Simple
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Babatunde & Phenomena - Levels Of Consciousness (Analogue) (5060149623183) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир афро-джаза с виниловой пластинкой Levels Of Consciousness от Babatunde &amp;amp;amp;amp; Phenomena. Этот альбом на одном виниле представляет уникальное сочетание афро-ритмов, джазовых импровизаций и мистической атмосферы. Babatunde &amp;amp;amp;amp; Phenomena — это музыкальный коллектив, чья музыка неповторимо смешивает традиционные африканские мотивы с современным звучанием джаза. Levels Of Consciousness открывает перед слушателем двери в мир глубокой музыкальной рефлексии и творческого самовыражения. Каждый трек на этой виниловой пластинке переносят вас на увлекательное путешествие через различные уровни сознания, наполняя ваше воображение и душу музыкальными образами и эмоциями. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в умопомрачительный звуковой опыт Babatunde &amp;amp;amp;amp; Phenomena. Levels Of Consciousness станет сокровищем для коллекционеров и истинных ценителей музыкального искусства.

Отзывы о товаре Babatunde & Phenomena - Levels Of Consciousness (Analogue) (5060149623183) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623183]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Babatunde & Phenomena
Альбом (сингл)
Levels Of Consciousness
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Thailand Stick, Use Your Hands (A Message to the Children), Levels of Consciousness, Thang (And I Love It), Plea from the Soul, Merely a Suggestion, Its That Simple
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир афро-джаза с виниловой пластинкой Levels Of Consciousness от Babatunde &amp;amp;amp;amp; Phenomena. Этот альбом на одном виниле представляет уникальное сочетание афро-ритмов, джазовых импровизаций и мистической атмосферы. Babatunde &amp;amp;amp;amp; Phenomena — это музыкальный коллектив, чья музыка неповторимо смешивает традиционные африканские мотивы с современным звучанием джаза. Levels Of Consciousness открывает перед слушателем двери в мир глубокой музыкальной рефлексии и творческого самовыражения. Каждый трек на этой виниловой пластинке переносят вас на увлекательное путешествие через различные уровни сознания, наполняя ваше воображение и душу музыкальными образами и эмоциями. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в умопомрачительный звуковой опыт Babatunde &amp;amp;amp;amp; Phenomena. Levels Of Consciousness станет сокровищем для коллекционеров и истинных ценителей музыкального искусства.
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Babatunde & Phenomena - Levels Of Consciousness (Analogue) (5060149623183) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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