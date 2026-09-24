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5060149621141, Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5060149621141, Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) виниловая пластинка

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5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 1
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 2
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 3
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 4
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 5
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 6
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 7
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 8
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 9
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 10
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 11
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 12
5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 1
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 2
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 3
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 4
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 5
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 6
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 7
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 8
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 9
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 10
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 11
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 12
  • 5060149621141, Виниловая пластинка Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664871
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5060149621141, Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060149621141, Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: To Mickeys Memory, Slightly Above Moderate, Halema, Revelation, Something For Liza, Lucius Lu, Worrying The Life Out Of Me, Medium Rock, To Mickeys Memory (Alternate Take), Jumpin Off A Clef, Chippyin, Pawnee Junction, Music To Dance By, Line For Lyons

Отзывы о товаре 5060149621141, Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: To Mickeys Memory, Slightly Above Moderate, Halema, Revelation, Something For Liza, Lucius Lu, Worrying The Life Out Of Me, Medium Rock, To Mickeys Memory (Alternate Take), Jumpin Off A Clef, Chippyin, Pawnee Junction, Music To Dance By, Line For Lyons
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060149621141, Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) виниловая пластинка - купить по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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