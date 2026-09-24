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Gunilla Von Bahr - Solflojt - Albinoni/ Vivaldi/ Nielsen/ Gluck (Audiophile Edition) (0796519950430) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gunilla Von Bahr - Solflojt - Albinoni/ Vivaldi/ Nielsen/ Gluck (Audiophile Edition) (0796519950430) виниловая пластинка

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0796519950430, Виниловая пластинка Bahr, Gunilla Von, Solflojt - Albinoni/ Vivaldi/ Nielsen/ Gluck (Audiophile Edition) - фото 1
0796519950430, Виниловая пластинка Bahr, Gunilla Von, Solflojt - Albinoni/ Vivaldi/ Nielsen/ Gluck (Audiophile Edition) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0796519950430, Виниловая пластинка Bahr, Gunilla Von, Solflojt - Albinoni/ Vivaldi/ Nielsen/ Gluck (Audiophile Edition) - фото 1
  • 0796519950430, Виниловая пластинка Bahr, Gunilla Von, Solflojt - Albinoni/ Vivaldi/ Nielsen/ Gluck (Audiophile Edition) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664869
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Самовывоз в Москве
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Gunilla Von Bahr - Solflojt - Albinoni/ Vivaldi/ Nielsen/ Gluck (Audiophile Edition) (0796519950430) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gunilla Von Bahr - Solflojt - Albinoni/ Vivaldi/ Nielsen/ Gluck (Audiophile Edition) (0796519950430) виниловая пластинка

Откройте для себя волшебство классической музыки с виниловой пластинкой Solflojt от Gunilla Von Bahr. Этот ограниченный выпуск на одном виниле представляет произведения таких великих композиторов, как Albinoni, Vivaldi, Nielsen и Gluck, в исполнении талантливой Gunilla Von Bahr. Gunilla Von Bahr, известная флейтистка, смогла принести свежий взгляд на классические произведения, добавив свою неповторимую индивидуальность и тонкую музыкальную эмоциональность. Этот альбом наполнен яркими звуками флейты и красивыми мелодиями, которые переносят слушателя в мир искусства и гармонии. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и окунуться в атмосферу музыкальных шедевров, оживленных звучанием флейты Gunilla Von Bahr. Solflojt станет прекрасным подарком для ценителей классической музыки и украсит вашу коллекцию звуковых произведений мирового искусства.

Отзывы о товаре Gunilla Von Bahr - Solflojt - Albinoni/ Vivaldi/ Nielsen/ Gluck (Audiophile Edition) (0796519950430) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Откройте для себя волшебство классической музыки с виниловой пластинкой Solflojt от Gunilla Von Bahr. Этот ограниченный выпуск на одном виниле представляет произведения таких великих композиторов, как Albinoni, Vivaldi, Nielsen и Gluck, в исполнении талантливой Gunilla Von Bahr. Gunilla Von Bahr, известная флейтистка, смогла принести свежий взгляд на классические произведения, добавив свою неповторимую индивидуальность и тонкую музыкальную эмоциональность. Этот альбом наполнен яркими звуками флейты и красивыми мелодиями, которые переносят слушателя в мир искусства и гармонии. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и окунуться в атмосферу музыкальных шедевров, оживленных звучанием флейты Gunilla Von Bahr. Solflojt станет прекрасным подарком для ценителей классической музыки и украсит вашу коллекцию звуковых произведений мирового искусства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gunilla Von Bahr - Solflojt - Albinoni/ Vivaldi/ Nielsen/ Gluck (Audiophile Edition) (0796519950430) виниловая пластинка – стоимость товара 6630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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