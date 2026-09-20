Описание товара Arjen Anthony Lucassen's Star One - Space Metal (0194399833612) виниловая пластинка

Переиздание дебютного альбома прог-рок-проекта Арьена Лукассена Star One, "Space Metal". В 2002 году вышел альбом Star One «Space Metal» - захватывающий проект одного из великих провидцев рока Арьена Лукассена, известного своими альбомами прог-рок-проекта Ayreon. Star One с его звездным музыкальным мастерством, дальновидным продюсированием и простой, но далеко идущей концепцией сияет ярко, как гигантское солнце в галактике рока. «Space Metal» - это не сплошная история или рок-опера, как альбомы Ayreon. Тем не менее, это все еще концептуальный альбом и путешествие через разум и память Арьена. Он отправляет слушателя в путешествие, где они снова переживают те великие научно-фантастические фильмы о космосе, которые так на него повлияли. Без сомнения, Арьен Лукассен установил тренд со своими альбомами проекта Ayreon. Многие музыканты и продюсеры пошли по его стопам, особенно после очень успешного релиза«Into the Electric Castle», и по всему миру появляются новые рок-оперы с участием множества певцов. Чтобы обеспечить разнообразие вовлеченных голосов, он использовал очень разных по звучанию вокалистов, появляющихся в одних и тех же песнях - разных исполнителей для разных настроений. Дэн Свано (экс-Edge of Sanity, Nightingale) поет тихие партии, Рассел Аллен (Symphony X и другие) поет мощные части, Дамиан Уилсон (экс-Threshold, Headspace) поет высокие прозрачные эпизоды, и в довершение всего Флор Янсен (Nightwish) поет очень высокие припевы. Бэк-вокал исполнил Роберт Сотербук (Ayreon) своим огромным дымным голосом. Конечно, Эд Варби играл на мощных барабанах, а Эрик Норландер снова добавил свои огромные аналоговые синтезаторные партии. Арьену также удалось найти Йенса Йоханссона (Ингви Мальмстин, Dio, Stratovarius), который также сыграл несколько невероятно быстрых синтезаторных соло. Арьену даже удалось уговорить Дэйва Брока из Hawkwind выступить в качестве приглашенного вокалиста, чего раньше никому не удавалось.