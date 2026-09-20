Top.Mail.Ru
Arjen Anthony Lucassen's Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Arjen Anthony Lucassen's Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка - фото 1
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка - фото 2
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка - фото 3
Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Star One, Арьен Антони Люкассен
Альбом (сингл)
Revel In Time
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка - фото 1
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка - фото 2
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка - фото 3
  • Arjen Anthony Lucassen&#039;s Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664855
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399351819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Star One, Арьен Антони Люкассен
Альбом (сингл)
Revel In Time
Трек-лист
Fate Of Man, 28 Days (Till The End Of Time), Prescient, Back From The Past, Revel In Time, The Year Of 41, Bridge Of Life, Today Is Yesterday, A Hand On The Clock, Beyond The Edge Of It All, Lost Children Of The Universe
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arjen Anthony Lucassen's Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка

Новый альбом Star One — рок-группы, играющая в жанрах спэйс-рок и прогрессив метал, проекта нидерландского музыканта Арьена Люкассена.. «Revel in Time», третий альбом Star One, столь же эмоциональный, сколь и контрастирующий с предыдущим альбомом Люкассена«Transitus» от Ayreon. В то время как «Transitus» - это кинематографический опыт, который можно назвать мюзиклом, «Revel in Time» - это тяжелый альбом, в котором много риффов и больше внимания уделяется виртуозной музыкальности. Как и его предшественники, «Revel In Time» создан как концептуальный альбом. Все треки вдохновлены разными фильмами, в которых есть своего рода манипуляции со временем. На этот раз есть одна вещь, которая сильно отличается от предыдущих альбомов STAR ONE: на первых двух был один и тот же состав из четырех вокалистов: Флор Янсен, Рассел Аллен, Дамиан Уилсон и Дэн Свано. Однако на этот раз Арьен решил, что практически для каждого трека будет свой вокалист. Это особенно заметно на втором диске, «Те же песни, разные певцы», как любит называть его Арьен. Лид-вокал от других певцов был слишком хорош, чтобы его не использовать и Арьен решил выпустить второй диск с альтернативнми версиями всех песен. В какой-то момент он начал спонтанно приглашать других певцов спеть некоторые из этих треков, потому что ему было любопытно, как песни будут звучать их голосами. В конечном итоге на CD2 задействовано не менее 9 разных вокалистов, все так же хороши, как и на CD1. Всего в новом альбоме приняли участие около 30 разных музыкантов, но не все из них были певцами. Ядром STAR ONE остаются мощные ударные Эда Варби, а также гитара и бас Арьена, которые объединяют все вместе и придают типичный звук STAR ONE. Глазурь на торте - это обложка, созданная любимым художником Арьена Джефом Бертелсом. «Revel in Time» будет доступен в лимитированном издании на 2CD в диджипаке, на 2LP+CD в гейтфолде с буклетом LP-формата, а так же в лимитированном издании 3CD+Blu-Ray в артбуке с постером.

Отзывы о товаре Arjen Anthony Lucassen's Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399351819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Star One, Арьен Антони Люкассен
Альбом (сингл)
Revel In Time
Трек-лист
Fate Of Man, 28 Days (Till The End Of Time), Prescient, Back From The Past, Revel In Time, The Year Of 41, Bridge Of Life, Today Is Yesterday, A Hand On The Clock, Beyond The Edge Of It All, Lost Children Of The Universe
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Новый альбом Star One — рок-группы, играющая в жанрах спэйс-рок и прогрессив метал, проекта нидерландского музыканта Арьена Люкассена.. «Revel in Time», третий альбом Star One, столь же эмоциональный, сколь и контрастирующий с предыдущим альбомом Люкассена«Transitus» от Ayreon. В то время как «Transitus» - это кинематографический опыт, который можно назвать мюзиклом, «Revel in Time» - это тяжелый альбом, в котором много риффов и больше внимания уделяется виртуозной музыкальности. Как и его предшественники, «Revel In Time» создан как концептуальный альбом. Все треки вдохновлены разными фильмами, в которых есть своего рода манипуляции со временем. На этот раз есть одна вещь, которая сильно отличается от предыдущих альбомов STAR ONE: на первых двух был один и тот же состав из четырех вокалистов: Флор Янсен, Рассел Аллен, Дамиан Уилсон и Дэн Свано. Однако на этот раз Арьен решил, что практически для каждого трека будет свой вокалист. Это особенно заметно на втором диске, «Те же песни, разные певцы», как любит называть его Арьен. Лид-вокал от других певцов был слишком хорош, чтобы его не использовать и Арьен решил выпустить второй диск с альтернативнми версиями всех песен. В какой-то момент он начал спонтанно приглашать других певцов спеть некоторые из этих треков, потому что ему было любопытно, как песни будут звучать их голосами. В конечном итоге на CD2 задействовано не менее 9 разных вокалистов, все так же хороши, как и на CD1. Всего в новом альбоме приняли участие около 30 разных музыкантов, но не все из них были певцами. Ядром STAR ONE остаются мощные ударные Эда Варби, а также гитара и бас Арьена, которые объединяют все вместе и придают типичный звук STAR ONE. Глазурь на торте - это обложка, созданная любимым художником Арьена Джефом Бертелсом. «Revel in Time» будет доступен в лимитированном издании на 2CD в диджипаке, на 2LP+CD в гейтфолде с буклетом LP-формата, а так же в лимитированном издании 3CD+Blu-Ray в артбуке с постером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arjen Anthony Lucassen's Star One - Revel In Time (0194399351819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...