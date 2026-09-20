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Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка

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Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка - фото 1
Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка - фото 2
Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка - фото 3
Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка - фото 4
Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
DOROTHY ASHBY
Альбом (сингл)
The Jazz Harpist
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка - фото 1
  • Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка - фото 2
  • Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка - фото 3
  • Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка - фото 4
  • Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664851
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Характеристики

Бренд
Sowing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sowing
Barcode
[0712221921285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
DOROTHY ASHBY
Альбом (сингл)
The Jazz Harpist
Жанр
Jazz
Трек-лист
Thou Swell, Stella by Starlight, Dancing on the Ceiling, Aeolian Groove, Quietude, Spicy, Lamentation
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка

Погрузитесь в удивительный мир джаза с виниловой пластинкой "The Jazz Harpist" от Dorothy Ashby, выпущенной в лимитированном прозрачном издании (1LP). Этот альбом уносит слушателя в виртуозное исполнение харпы и захватывающие мелодии, создавая неповторимую атмосферу умиротворения и вдохновения. Каждая композиция на этой пластинке отражает выдающееся мастерство музыканта и его любовь к джазу, принося восторг и наслаждение. Предлагаем вам купить виниловую пластинку "The Jazz Harpist" и окунуться в исключительную музыкальную гармонию, которую она предлагает.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dorothy Ashby - The Jazz Harpist (coloured) (0712221921285) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sowing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sowing
Barcode
[0712221921285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
DOROTHY ASHBY
Альбом (сингл)
The Jazz Harpist
Жанр
Jazz
Трек-лист
Thou Swell, Stella by Starlight, Dancing on the Ceiling, Aeolian Groove, Quietude, Spicy, Lamentation
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в удивительный мир джаза с виниловой пластинкой "The Jazz Harpist" от Dorothy Ashby, выпущенной в лимитированном прозрачном издании (1LP). Этот альбом уносит слушателя в виртуозное исполнение харпы и захватывающие мелодии, создавая неповторимую атмосферу умиротворения и вдохновения. Каждая композиция на этой пластинке отражает выдающееся мастерство музыканта и его любовь к джазу, принося восторг и наслаждение. Предлагаем вам купить виниловую пластинку "The Jazz Harpist" и окунуться в исключительную музыкальную гармонию, которую она предлагает.


Теги товара: Limited Edition
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