Dorothy Ashby - Soft Winds: The Swinging Harp (coloured) (0781930069113) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
DOROTHY ASHBY
Альбом (сингл)
Soft Winds: The Swinging Harp
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 664850
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Характеристики
Бренд
Sowing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sowing
Barcode
[0781930069113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
DOROTHY ASHBY
Альбом (сингл)
Soft Winds: The Swinging Harp
Жанр
Jazz
Трек-лист
Soft Winds, Wild Is The Wind, The Man I Love, My Ship, Love Is Here To Stay, I've Never Been In Love Before, With Strings Attached, Laura, Guns Of Navarone, Misty, The Gypsy In My Soul
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dorothy Ashby - Soft Winds: The Swinging Harp (coloured) (0781930069113) виниловая пластинка
Погрузитесь в изысканный и утонченный мир джаза с виниловой пластинкой "Soft Winds: The Swinging Harp" от Dorothy Ashby, выпущенной в лимитированном прозрачном издании (1LP). Этот альбом перенесет вас во времена великого джаза, полные элегантности и изящества, вдохновляя вашу душу гармоничными звуками харпы. Каждая нота на этой пластинке отражает виртуозное мастерство исполнителя и его преданность джазовой музыке, создавая атмосферу полета и свободы. Предлагаем вам погрузиться в это музыкальное путешествие, приобретя виниловую пластинку "Soft Winds: The Swinging Harp" и насладиться удивительной гармонией звуков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Sowing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sowing
Barcode
[0781930069113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
DOROTHY ASHBY
Альбом (сингл)
Soft Winds: The Swinging Harp
Жанр
Jazz
Трек-лист
Soft Winds, Wild Is The Wind, The Man I Love, My Ship, Love Is Here To Stay, I've Never Been In Love Before, With Strings Attached, Laura, Guns Of Navarone, Misty, The Gypsy In My Soul
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Погрузитесь в изысканный и утонченный мир джаза с виниловой пластинкой "Soft Winds: The Swinging Harp" от Dorothy Ashby, выпущенной в лимитированном прозрачном издании (1LP). Этот альбом перенесет вас во времена великого джаза, полные элегантности и изящества, вдохновляя вашу душу гармоничными звуками харпы. Каждая нота на этой пластинке отражает виртуозное мастерство исполнителя и его преданность джазовой музыке, создавая атмосферу полета и свободы. Предлагаем вам погрузиться в это музыкальное путешествие, приобретя виниловую пластинку "Soft Winds: The Swinging Harp" и насладиться удивительной гармонией звуков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Dorothy Ashby - Soft Winds: The Swinging Harp (coloured) (0781930069113) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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