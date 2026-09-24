Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%43 110 руб. 66 500 руб.
В наличии
Код товара: 664400
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
43 110 руб. -35%
66 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.61х0.61
Вес, кг.
31.5
Описание товара Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный
Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с высокой степенью защиты от коррозии. Высокая производительность. Теплообменник выполнен из нержавеющей стали с применением технологии Hyper Active, что позволяет ускорить время подогрева горячей воды на 20% по сравнению с баками конкурентов, оборудованных стандартным теплообменником. Мощность теплообменника 30 кВт способствует высокой производительности по ГВС, до 645 л/час, что позволяет обеспечить горячей водой большую семью.
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Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с высокой степенью защиты от коррозии. Высокая производительность. Теплообменник выполнен из нержавеющей стали с применением технологии Hyper Active, что позволяет ускорить время подогрева горячей воды на 20% по сравнению с баками конкурентов, оборудованных стандартным теплообменником. Мощность теплообменника 30 кВт способствует высокой производительности по ГВС, до 645 л/час, что позволяет обеспечить горячей водой большую семью.
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - стоимость товара 43110 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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