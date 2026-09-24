Top.Mail.Ru
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 1
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 2
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 3
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 4
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 5
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 6
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 1
  • Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 2
  • Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 3
  • Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 4
  • Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 5
  • Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 6
  • Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
43 110 руб.  66 500 руб. 
Начислим 690 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный
43 110 руб. -35%
66 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.14х0.61х0.61
Вес, кг.
31.5

Описание товара Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный

Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с высокой степенью защиты от коррозии. Высокая производительность. Теплообменник выполнен из нержавеющей стали с применением технологии Hyper Active, что позволяет ускорить время подогрева горячей воды на 20% по сравнению с баками конкурентов, оборудованных стандартным теплообменником. Мощность теплообменника 30 кВт способствует высокой производительности по ГВС, до 645 л/час, что позволяет обеспечить горячей водой большую семью.

Отзывы о товаре Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватели
Страна производитель
Китай
Описание
Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали с высокой степенью защиты от коррозии. Высокая производительность. Теплообменник выполнен из нержавеющей стали с применением технологии Hyper Active, что позволяет ускорить время подогрева горячей воды на 20% по сравнению с баками конкурентов, оборудованных стандартным теплообменником. Мощность теплообменника 30 кВт способствует высокой производительности по ГВС, до 645 л/час, что позволяет обеспечить горячей водой большую семью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бойлер косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный - стоимость товара 43110 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...