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Характеристики
Тип товара
Игровой набор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 663999
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Описание товара Набор оружия KNOPA "Забияка" меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10
Игровой набор KNOPA Забияка 87013 /10 несомненно понравится любому ребенку, ведь игровое оружие неизменный атрибут мальчишеских игр. Набор прекрасно дополнит боевой арсенал мальчика, с которым он будет проводить различные средневековые битвы или соревнования!. Он выполнен из качественного пластика и обязательно понравится ребенку. Игрушка упакована на картонной подложке и подойдет для подарка ребенку в качестве игрушки для активных игр. Каждый набор включает в себя несколько предметов. Оружие от Кнопы абсолютно безопасно, ведь оно изготовлено из легкого пластика. Все наборы имеют необходимые сертификаты и упакованы на картонной подложке.
Игровой набор KNOPA Забияка 87013 /10 несомненно понравится любому ребенку, ведь игровое оружие неизменный атрибут мальчишеских игр. Набор прекрасно дополнит боевой арсенал мальчика, с которым он будет проводить различные средневековые битвы или соревнования!. Он выполнен из качественного пластика и обязательно понравится ребенку. Игрушка упакована на картонной подложке и подойдет для подарка ребенку в качестве игрушки для активных игр. Каждый набор включает в себя несколько предметов. Оружие от Кнопы абсолютно безопасно, ведь оно изготовлено из легкого пластика. Все наборы имеют необходимые сертификаты и упакованы на картонной подложке.
Набор оружия KNOPA "Забияка" меч, лук, 3 стрелы арт.87013 /10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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