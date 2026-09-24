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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP

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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - фото 1
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - фото 2
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - фото 3
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - фото 4
Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - фото 3
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - фото 4
  • Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 663873
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP
3 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
733/SP
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP

Polaroid Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Очки
Frame Color Code
733/SP
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Поляризация
да
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Polaroid Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Polaroid PLD 6198/S/X PEACH PLD-20569273352SP - по цене 3990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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