Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O
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Характеристики
Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S BLCKGREEN CAR-2058287ZJ499O
CARRERA – известный итальянский бренд оправ и солнцезащитных очков, выпуск которых осуществляется с 1956 года. Компания была создана Вильгельмом Ангером и получила свое название в честь легендарной и опасной гонки «CARRERA Panamericana». Именно поэтому изначально под брендом CARRERA выпускалась лыжная атрибутика – спортивные очки, маски, защитные шлемы. В 1964 году Вильгельм Ангер изобрел уникальный материал оптил, обладающий исключительными свойствами – легкостью, эффектом памяти, термоактивностью, прочностью, эластичностью и гипоаллергенностью. В 1979 году была создана линейка складных солнцезащитных очков и сменных линз для профессиональных автогонщиков и спортсменов совместно с Фердинандом Порше и его одноименным брендом Porsche. В 1980-ых годах компания CARRERA расширила свой ассортимент оправами для корригирующих очков. Салоны бренда к этому времени уже работали во многих мировых столицах и восьмидесяти странах мира. Модели CARRERA уже тогда олицетворяли высокое качество, надежность, безопасность и несравненную функциональность. На сегодняшний день ассортимент оправ и очков CARRERA лаконично сочетает в себе классические и спортивные модели, которые подходят для любых ситуаций. Мужские оправы CARRERA подчеркивают брутальность и индивидуальность современного мужчины, женские – яркость и независимость современной женщины. Солнцезащитные очки и оправы CARRERA обеспечивают комфорт и удобство при длительном ношении, универсальность и безупречный стиль своего обладателя. На выпуске оправ и солнцезащитных очков CARRERA специализируется знаменитая итальянская компания Safilo, которая входит в тройку крупнейших мировых производителей оптики. Благодаря применению высококачественных материалов, оправы и очки CARRERA являются синонимом передовых технологий, максимальной надежности и непревзойденного дизайна.
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