Top.Mail.Ru
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 1
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 2
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 3
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 4
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 3
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 4
  • Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 663467
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR
6 500 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carrera
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
пластик
Пол
женский, мужской, унисекс
Размер заушника
135 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
бордовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR

Солнцезащитные очки следует хранить в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Чистка: Использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Carrera
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
пластик
Пол
женский, мужской, унисекс
Размер заушника
135 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
бордовый
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки следует хранить в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Чистка: Использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...