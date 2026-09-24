Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб.
В наличии
Код товара: 663467
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 500 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
пластик
Пол
женский, мужской, унисекс
Размер заушника
135 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
бордовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR
Солнцезащитные очки следует хранить в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Чистка: Использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
пластик
Пол
женский, мужской, унисекс
Размер заушника
135 мм
Размер моста
17 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
бордовый
Страна производитель
Китай
Солнцезащитные очки следует хранить в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Чистка: Использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки унисекс Carrera CARRERA 2048T/S GRY GREEN CAR-2058283U549IR - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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