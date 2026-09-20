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Картридж HPE Q2079A 45TB LTO-9 Ultrium RW Data купить с доставкой в Москве
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Картридж HPE Q2079A 45TB LTO-9 Ultrium RW Data

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Картридж HPE Q2079A 45TB LTO-9 Ultrium RW Data
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662822
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
200

Описание товара Картридж HPE Q2079A 45TB LTO-9 Ultrium RW Data

Ленточный картридж HPE Ultrium LTO9 Data cartridge 45TB RW (Q2079A).

Отзывы о товаре Картридж HPE Q2079A 45TB LTO-9 Ultrium RW Data




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Ленточный картридж HPE Ultrium LTO9 Data cartridge 45TB RW (Q2079A).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HPE Q2079A 45TB LTO-9 Ultrium RW Data - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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