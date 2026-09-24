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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9 купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9

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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 662759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9
4 210 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
поликарбонат
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9

Женские солнцезащитные очки Polaroid — стильный аксессуар для комфортного взгляда в яркий день. Поляризационные линзы помогают уменьшить блики, поэтому глаза меньше устают при прогулках и отдыхе на солнце. Практичная модель для тех, кто ценит сочетание выразительного образа и удобства.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Материал
поликарбонат
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Женские солнцезащитные очки Polaroid — стильный аксессуар для комфортного взгляда в яркий день. Поляризационные линзы помогают уменьшить блики, поэтому глаза меньше устают при прогулках и отдыхе на солнце. Практичная модель для тех, кто ценит сочетание выразительного образа и удобства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Polaroid PLD 4149/G/S/X GRN GRY PLD-2057148YW55M9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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