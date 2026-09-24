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Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435

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Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 - фото 1
Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 - фото 2
Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 - фото 3
Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 440 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 662517
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435
11 440 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Calvin Klein
Тип товара
Очки
Frame Color Code
58513337
Материал
ацетат
Пол
женский
Поляризация
нет
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
BLUE
Цвет оправы
AVIO
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
17х6х4
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435

Calvin Klein Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435




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Характеристики
Бренд
Calvin Klein
Тип товара
Очки
Frame Color Code
58513337
Материал
ацетат
Пол
женский
Поляризация
нет
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
20 мм
Цвет линз
BLUE
Цвет оправы
AVIO
Страна производитель
Италия
Описание
Calvin Klein Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Calvin Klein CK23508S AVIO CKL-2235085420435 - стоимость товара 11440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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