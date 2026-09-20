Головоломка VIGA "Соедини противоположности" 24 элемента в коробе
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Характеристики
Тип товара
Головоломка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662244
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Головоломка
Возраст
от 1.5 лет
Комплектация
24 элемента, упаковка
Материал
дерево
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
217
Описание товара Головоломка VIGA "Соедини противоположности" 24 элемента в коробе
Головоломка VIGA Соедини противоположности 44674 надолго увлечет ребенка и оторвет от вездесущих гаджетов. Головоломка содержит 24 цветных элемента, из которых можно составить 12 пар. Благодаря игре с головоломкой малыши будут развивать логическое мышление, мелкую моторику, словарный запас и научатся сопоставлять и обнаруживать противоположности. Головоломка предназначена для детей от 18 месяцев. В наборе 24 элемента с картинками, для формирования 12 пар противоположностей. Игрушка выполнена из натурального экологически чистого материала, каждый элемент тщательно отшлифован, не имеет острых углов.
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Бренд
Тип товара
Головоломка
Возраст
от 1.5 лет
Комплектация
24 элемента, упаковка
Материал
дерево
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Китай
Головоломка VIGA Соедини противоположности 44674 надолго увлечет ребенка и оторвет от вездесущих гаджетов. Головоломка содержит 24 цветных элемента, из которых можно составить 12 пар. Благодаря игре с головоломкой малыши будут развивать логическое мышление, мелкую моторику, словарный запас и научатся сопоставлять и обнаруживать противоположности. Головоломка предназначена для детей от 18 месяцев. В наборе 24 элемента с картинками, для формирования 12 пар противоположностей. Игрушка выполнена из натурального экологически чистого материала, каждый элемент тщательно отшлифован, не имеет острых углов.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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