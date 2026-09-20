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Водный бластер (длина 24,5см), синий/бирюзовый в пакете одноструйный купить с доставкой в Москве
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Водный бластер (длина 24,5см), синий/бирюзовый в пакете одноструйный

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Водный бластер (длина 24,5см), синий/бирюзовый в пакете одноструйный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662190
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
пистолет, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х18х4
Вес, г.
81

Описание товара Водный бластер (длина 24,5см), синий/бирюзовый в пакете одноструйный

С этим водным бластером сухим не пройдёшь! Водный бластер - одна из самых любимых детских игрушек летом, неиссякаемый источник веселья и активных игр для любого возраста. С ним удобно играть на пляже, на даче и даже в городе, а так же в любое время года в ванной, во время водных процедур. Бластер водный - это игрушечное оружие с резервуаром для воды создано развить меткость, ловкость, координацию движений и сделать игровую перестрелку с друзьями по-настоящему интересной и зрелищной!

Отзывы о товаре Водный бластер (длина 24,5см), синий/бирюзовый в пакете одноструйный




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
пистолет, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Описание
С этим водным бластером сухим не пройдёшь! Водный бластер - одна из самых любимых детских игрушек летом, неиссякаемый источник веселья и активных игр для любого возраста. С ним удобно играть на пляже, на даче и даже в городе, а так же в любое время года в ванной, во время водных процедур. Бластер водный - это игрушечное оружие с резервуаром для воды создано развить меткость, ловкость, координацию движений и сделать игровую перестрелку с друзьями по-настоящему интересной и зрелищной!
Самовывоз
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Отзывы


Водный бластер (длина 24,5см), синий/бирюзовый в пакете одноструйный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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