Внедорожник THUNDER 1:16 на РУ матовый с принтом в коробке аккумулятор,ЗУ;голубой/оранжевый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х14
Вес, г.
897
Описание товара Внедорожник THUNDER 1:16 на РУ матовый с принтом в коробке аккумулятор,ЗУ;голубой/оранжевый
Игрушка Внедорожник THUNDER 221-1 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Игрушка Внедорожник THUNDER 221-1 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Внедорожник THUNDER 1:16 на РУ матовый с принтом в коробке аккумулятор,ЗУ;голубой/оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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