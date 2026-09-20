Внедорожник GXS 1:16 на РУ (свет) металлик в коробке бирюзовый/красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662179
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, пульт управления, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х14
Вес, г.
554
Описание товара Внедорожник GXS 1:16 на РУ (свет) металлик в коробке бирюзовый/красный
Игрушка Внедорожник GXS SBY161-2 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 6 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
6
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, пульт управления, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка Внедорожник GXS SBY161-2 несомненно понравится вашему ребенку. Игрушка изготовлена из качественных материалов, использованные для ее оформления красители полнотью безопасны для жизни здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Внедорожник GXS 1:16 на РУ (свет) металлик в коробке бирюзовый/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внедорожник GXS 1:16 на РУ (свет) металлик в коробке бирюзовый/красный