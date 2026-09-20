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Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662095
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Описание товара Бластер водный (длина 24см) с рюкзаком-резервуаром Самолет в пакете
Незаменимой игрушкой в жаркий летний день на даче или на природе будет яркий водяной бластер Самолет от бренда Junfa с прикрепленным к нему рюкзачком-резервуаром. Рюкзачок сделан в форме самолета. Присоедините к рюкзачку бластер со шлангом. Налейте воду в специальное отверстие, расположенное в верхней части рюкзачка. Можно залить 1200 мл воды. Прикрепите лямки к рюкзачку, оденьте его на спину вашего малыша, отрегулируйте длину лямок в соответствие с его ростом. Бластер готов к стрельбе по противнику, которая осуществляется движением поршня вперёд-назад. Беготня, брызги воды, веселый детский смех и отличное настроение гарантированы!
Незаменимой игрушкой в жаркий летний день на даче или на природе будет яркий водяной бластер Самолет от бренда Junfa с прикрепленным к нему рюкзачком-резервуаром. Рюкзачок сделан в форме самолета. Присоедините к рюкзачку бластер со шлангом. Налейте воду в специальное отверстие, расположенное в верхней части рюкзачка. Можно залить 1200 мл воды. Прикрепите лямки к рюкзачку, оденьте его на спину вашего малыша, отрегулируйте длину лямок в соответствие с его ростом. Бластер готов к стрельбе по противнику, которая осуществляется движением поршня вперёд-назад. Беготня, брызги воды, веселый детский смех и отличное настроение гарантированы!
Бластер водный (длина 24см) с рюкзаком-резервуаром Самолет в пакете - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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