Бластер водный (длина 23см) с прозрачной вставкой в пакете синий/оранжевый/желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушечное оружие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662091
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
пистолет, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х5
Вес, г.
113
Описание товара Бластер водный (длина 23см) с прозрачной вставкой в пакете синий/оранжевый/желтый
Водяной бластер - весёлая игрушка, которая позволит ребёнку разнообразить свой досуг и отлично провести время в летнюю жару. При использовании по назначению и соблюдении мер предосторожности играть с ним совершенно безопасно даже самым маленьким. Стрельба в противника производится нажатием на кнопочку-курок.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игрушечное оружие
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
пистолет, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Водяной бластер - весёлая игрушка, которая позволит ребёнку разнообразить свой досуг и отлично провести время в летнюю жару. При использовании по назначению и соблюдении мер предосторожности играть с ним совершенно безопасно даже самым маленьким. Стрельба в противника производится нажатием на кнопочку-курок.
Бластер водный (длина 23см) с прозрачной вставкой в пакете синий/оранжевый/желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бластер водный (длина 23см) с прозрачной вставкой в пакете синий/оранжевый/желтый