Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная
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Характеристики
Описание товара Анастасия Осень 4 Весна кукла 42 см пластмассовая озвученная
Игрушка бренда Весна Анастасия Осень 4 озвученная В4067/О понравится любой девочке. Кукла Анастасия в современном образе со светлыми волнистыми волосами. Её модный стиль придётся по душе детям. Она дополнит игровой процесс, станет подругой и незаменимой игрушкой для ребёнка. В комплект одежды входит: футболка с термоаппликацией, пышная юбка, куртка из искусственной кожи с ремешком, трусики и кроссовки. Элементы костюма легко снимаются и надеваются. Игра с куклой погрузит ребёнка в мир сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение. Рост куклы — 42 см. Кукла озвучена, говорит до 8 фраз. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки, переодевать. Цвет глаз с пушистыми ресницами может варьироваться. Волосы из качественного нейлона прошиты по всей голове, поэтому очень похожи на настоящие. Можно менять образ куклы и завивать, расчёсывать, укладывать их в разные причёски. Игрушка станет верным спутником ребёнка в увлекательных путешествиях!
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