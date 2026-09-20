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Машинки Полесье эвакуатор "Гоша" бело-синий (в сеточке) купить с доставкой в Москве
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Машинки Полесье эвакуатор "Гоша" бело-синий (в сеточке)

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Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 1
Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 2
Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 3
Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 4
Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 5
Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 1
  • Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 2
  • Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 3
  • Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 4
  • Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 5
  • Машинки Полесье эвакуатор &quot;Гоша&quot; бело-синий (в сеточке) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661981
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х12х11
Вес, г.
400

Описание товара Машинки Полесье эвакуатор "Гоша" бело-синий (в сеточке)

Игрушка от бренда Полесье Эвакуатор Гоша бело-синий (в сеточке) 90393 несомненно понравится вашему ребенку. Малышу понравится яркая машинка, с которой так весело играть! Она выполнена из безопасных материалов, не имеет острых углов абсолютно безопасна для здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Машинки Полесье эвакуатор "Гоша" бело-синий (в сеточке)




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Полесье Эвакуатор Гоша бело-синий (в сеточке) 90393 несомненно понравится вашему ребенку. Малышу понравится яркая машинка, с которой так весело играть! Она выполнена из безопасных материалов, не имеет острых углов абсолютно безопасна для здоровья ребенка. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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