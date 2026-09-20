Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LE14U 14.1" dk.grey (Y22L01P01101R3C7D51)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Kvadra Nau LE14U ориентирован на пользователей, которым нужен доступный мобильный компьютер для базовых задач. Устройство отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и учебы. Модель позиционируется как бюджетное решение для домашнего использования или в качестве второго компьютера для поездок.

Процессор, видеокарта и производительность

Компактный ноутбук оснащен энергоэффективным процессором Intel Celeron N4020 с двумя ядрами и встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация обеспечивает базовую производительность для офисных приложений, работы в браузере и воспроизведения медиаконтента. Система справляется с повседневными задачами, но не предназначена для ресурсоемких приложений или современных игр.

Экран и комфорт работы

14.1-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает четкое изображение для работы с текстом и просмотра видео. IPS-матрица гарантирует хорошие углы обзора и достаточно точную цветопередачу для повседневного использования. Матовое покрытие экрана минимизирует блики при работе при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

В конфигурации представлено 4 ГБ оперативной памяти, что достаточно для базовой многозадачности и работы с несколькими вкладками браузера. Встроенный SSD-накопитель емкостью 128 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус темно-серого цвета выполнен из прочного пластика. Небольшой вес и тонкий профиль делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Пассивная система охлаждения работает практически бесшумно, что особенно важно при использовании в тихих помещениях. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении базовых задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету, а Bluetooth позволяет использовать беспроводные аксессуары. Предустановленная операционная система Windows 10 готова к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели следует учитывать ограниченные возможности апгрейда и базовый уровень производительности. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео, но не справится с требовательными задачами. Рекомендуется рассмотреть модели с более мощным процессором и большим объемом памяти, если планируется работа с тяжелыми приложениями или частая многозадачность.